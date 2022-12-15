وسوف تكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تستضيف فيها قطر التصفيات الآسيوية لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، حيث كانت قد استضافت في عام 2015 تصفيات أولمبياد (ريو 2016) والتي تأهل منها المنتخب القطري إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في تاريخ كرة اليد القطرية، كما استضافت في عام 2019 تصفيات أولمبياد (طوكيو 2020).

وسيتأهل منتخب واحد من هذه التصفيات إلى أولمبياد (باريس 2024)، على أن يخوض صاحب المركز الثاني ملحقاً.

كما أسند الاتحاد الآسيوي لكرة اليد إلى اليابان استضافة التصفيات الآسيوية للسيدات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.