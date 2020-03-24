في ما يلي بعض الأرقام الهامة عن أولمبياد طوكيو 2020، بحسب اللجنة المنظمة للدورة الصيفية:



- 11000: هو عدد الرياضيين الذي كان من المتوقع مشاركتهم في أولمبياد طوكيو، بعد مشاركة 10500 رياضي في أولمبياد ريو 2016. ويوزع هذا العدد بالتساوي تقريبا بين الذكور والإناث، إذ تبلغ نسبة الرياضيات 48,8 بالمئة. وتعزو اللجنة الأولمبية الدولية عدم التكافؤ الكامل بين الرياضيين من الجنسين، الى ان بعض المسابقات الرياضية الجماعية تشهد مشاركة فرق للرجال أكثر منها للسيدات.



-17000: هو العدد الإجمالي للوفود التي كان من المقرر ان تتواجد في طوكيو، بما يشمل الرياضيين وأعضاء البعثات من إداريين وغيرهم.



- 26000: هو عدد الأسرّة التي تم تجهيزها في القرية الأولمبية، وهي مصنوعة بالكامل من مواد قابلة لإعادة التدوير، وفق اللجنة المنظمة.



- 600 ألف زائر: رقم تقريبي كشفه وزير السياحة الياباني في العام 2018، لعدد السياح المتوقع قدومهم الى البلاد خصيصا لحضور الأولمبياد. لكن السلطات لم تقدم منذ ذلك الحين تقديرات رسمية.



- 4,48 ملايين: هو عدد التذاكر التي تم بيعها في اليابان، بعد إقفال المرحلة الثانية من حملة البيع (بحسب الأرقام التي وزعتها اللجنة الأولمبية الدولية في شباط/فبراير الماضي)، من أصل 7,8 ملايين تذكرة كانت اللجنة المنظمة تأمل ببيعها.



- 11,5 مليار يورو: هو تقدير الميزانية الإجمالية لاستضافة أولمبياد طوكيو، بحسب أرقام رسمية يابانية نشرت في أواخر عام 2019.



- 56: عدد الأحداث التجريبية (المحلية والدولية) التي كان من المقرر تنظيمها قبل أيار/مايو 2020 في اليابان، لكن تعيين إلغاء نحو 15 منها بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".



- 2300 يورو: التذكرة الأغلى ثمنا لحضور حفل الافتتاح، فيما يبلغ سعر التذكرة الأرخص 91 يورو.



- 72: عدد المتاجر الرسمية لـ"طوكيو 2020" في جميع أنحاء اليابان، من الأماكن السياحية مثل كيوتو أو هيروشيما، الى المطارات مثل ناريتا وهانيدا.



- 43: هو عدد المواقع التي كان من المقرر إقامة المسابقات فيها.



-8: هو عدد المرافق الجديدة و/أو الدائمة.



- 10: هو عدد المرافق الموقتة.