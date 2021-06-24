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بطولة أمم أوروبا 2020
القناة الأولمبية
AFP
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سيقود نجم بروكلين نتس كيفن دورانت منتخباً أميركياً متجدداً لخوض غمار مسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، كما كشفت شبكة "إي أس بي إن" الأميركية.


وسيكون دورانت الذي خرج للتو من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع نتس، الوحيد الذي كان ضمن منتخب بلاده عندما توّج بذهبية دورة ريو دي جانيرو الأولمبية عام 2016.

وعلى الرغم من غياب أكثر من نجم أمثال جيمس هاردن الذي يعاني من إصابة عضلية في فخذه، سيكون المنتخب الأميركي من أبرز المرشحين لإحراز الذهبية مع تواجد درايموند غرين (غولدن ستايت ووريرز)، داميان ليلارد (بورتلاند ترايل بلايزرز)، برادلي بيل (واشنطن ويزادرز) وغيرهم.

ويضم المنتخب أيضاً ثلاثة لاعبين لا يزالون يخوضون الأدوار الإقصائية من دوري كرة السلة وهم ديفن بوكر (فينيكس صنز)، بالإضافة الى ثنائي ميلووكي باكس كريس ميدلتون وجرو هوليداي. 

إذا نجح هؤلاء في بلوغ الدور النهائي الدوري المحلي، ربما يبقون في الولايات المتحدة حتى الثاني والعشرين من تموز/يوليو في حال دعت الحاجة خوض مباراة سابعة، أيّ قبل ثلاثة أيام فقط من خوض الولايات المتحدة أوّل مباراة لها في مسابقة كرة السلة في الألعاب الأولمبية، في حال حدث هذا السيناريو، فإنّ اللاعبين سيتوجهون إلى اليابان بطائرة خاصة مباشرة بعد الدور النهائي.

أولمبياد طوكيو كيفن دورانت طوكيو 2020 القناة الأولمبية
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