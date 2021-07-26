English
العربية
دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
من قبل

انتزع المصري سيف عيسى الميدالية البرونزية في وزن أقل من 80 كغ في التايكواندو بفوزه على النرويجي آندري ريتشارد ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

سيف حقق الانتصار بمجموع الجولات لاثلاث بواقع 12-4.

وكان عيسى بطل إفريقيا لعام 2021 خسر في نصف النهائي أمام المصنف أول عالميًا الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت عالم محايد، بعد أن أطاح بالإيطالي سيموني أليسيو بطل العالم 2019 من ربع النهائي.

 

أولمبياد طوكيو التايكوندو سيف عيسى
السابق المصرية هداية ملاك تحرز برونزي
اقرأ
المصرية هداية ملاك تحرز برونزية أقل من 67 كغ في التايكواندو
التالي البطل الأردني صالح الشرباتي ين
اقرأ
البطل الأردني صالح الشرباتي ينال فضية أقل من 81 كغ في التايكواندو
>