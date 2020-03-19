وفي ظل إصرار اللجنة الدولية والمسؤولين اليابانيين على انطلاق الألعاب في موعدها في 24 تموز/يوليو المقبل، كشف متحدث باسمها الأربعاء ان "هذا وضع استثنائي يتطلب حلولا استثنائية. اللجنة الأولمبية الدولية ملتزمة بإيجاد حل يتسبب بأقل تأثير سلبي على الرياضيين، مع الحفاظ على نزاهة الدورة وصحة الرياضيين".

وأضاف "أي حل لن يكون مثاليا في هذا الوضع، ولهذا نحن نعوّل على مسؤولية الرياضيين وتضامنهم".

ويلقي فيروس "كوفيد-19" بظلاله السلبية على الروزنامة الرياضية العالمية، ما أدى الى ارجاء مسابقات وبطولات كبرى أبرزها يورو 2020 الى 2021 وكوبا أميركا.

لكنّ كو، أحد أعضاء لجنة تنسيق الاولمبياد، أقر في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية ان الارجاء "ممكن، كل شيء ممكن في الوقت الراهن.. لكنني اعتقد ان الموقف المتخذ من قبل السلطات الرياضية هو عدم إقامة الالعاب مهما كان الثمن، وهذا كان واضحا خلال المحادثات بين اللجنة الاولمبية الدولية وباقي الاتحادات الرياضية" التي أقيمت في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتابع "لكنه ليس قرارا يجب اتخاذه الآن".

وقال كو الذي أدّى دوراً كبيراً في منح لندن حق استضافة نسخة 2012، ان التأجيل الى 2021 سيسبب مشكلات. وأوضح "يبدو اقتراحاً سهلاً، لكن الاتحادات المنضوية تحاول تفادي السنوات الأولمبية لتنظيم بطولاتها الدولية".