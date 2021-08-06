أحرزت سيدات الولايات المتحدة الأميركية اليوم الجمعة ذهبية كرة الطائرة الشاطئية عقب فوزهن على سيدات أستراليا في النهائي 2-صفر (21-15 و21-16).

وتمكنت سيدات المنتخب السويسري من حصد الميدالية البرونزية عقب فوزهن على المنتخب اللاتفي 2-صفر (21-19 و21-15).



