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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
REUTERS
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الميدالية الذهبية في كرة الطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو 2020 من نصيب سيدات الولايات المتحدة الأميركية.

أحرزت سيدات الولايات المتحدة الأميركية اليوم الجمعة ذهبية كرة الطائرة الشاطئية عقب فوزهن على سيدات أستراليا في النهائي 2-صفر (21-15 و21-16). 

وتمكنت سيدات المنتخب السويسري من حصد الميدالية البرونزية عقب فوزهن على المنتخب اللاتفي 2-صفر (21-19 و21-15).  
 
 

طوكيو 2020 القناة الأولمبية
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