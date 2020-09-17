ونجح دوبلانتيس حامل الرقم القياسي العالمي داخل القاعة (6,18 م في شباط/فبراير الماضي) في محو الرقم السابق الذي كان مسجلاً باسم الأسطورة الأوكراني سيرغي بوبكا وهو 6,14 م منذ تموز/يوليو 1994 في سيستريير بإيطاليا.

وحقق دوبلانتيس، بطل أوروبا عام 2018 وصاحب فضية بطولة العالم في الدوحة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إنجازه في محاولته الثانية.

وبعدما ضرب بقوة هذا الشتاء بتجريد الفرنسي رينو لافيلني من رقمه القياسي العالمي داخل القاعة الذي كان سجله عام 2014، وضع السويدي الذي ترعرع في الولايات المتحدة، الرقم القياسي في الهواء الطلق هدفاً له في الصيف، ونجح في مسعاه اليوم في لقاء روما.





