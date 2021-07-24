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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
Reuters
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استهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أوّل عالميًا مشواره نحو باكورة ألقابه الأولمبية بفوز سهل على البوليفي هوغو ديليين المصنف 139 عالميًا، في الدور الأول من منافسات التنس في أولمبياد طوكيو 6-2، 6-2.

ويلتقي المتوج ببرونزية 2008 الذي خرج من الدور الاول في ريو 2016 في دور الـ32 مع الالماني يان-لينارد شتروف. 

ويغيب عن منافسات التنس لدى الرجال قرابة نصف اللاعبين في التصنيف العشرة الأوائل، أبرزهم الإسباني رافايل نادال المتوج بذهبية بكين 2008 في الفردي والسويسري روجيه فيدرر في الزوجي.

واشتكى الروسي المشارك تحت علم محايد دانييل مدفيديف المصنف ثانيًا عالميًا من الحرارة العالية في طريقه الى الدور الثاني إثر فوزه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6-4، 7-6 (10/8)، مقترحًا على المنظمين نقل المنافسات الى فترة المساء.

وقال "أعتقد أنه كما في المكسيك، يجب أن تبدأ المباريات عند السادسة مساء ربما، لأن أشعة الشمس أقل قوة"، مضيفًا ان هذا الطقس هو "من بين الأسوأ" الذي نافس فيه في مسيرته.

ويلتقي في الدور الثاني مع الهندي سوميت ناغال المصنف 160 عالميًا.

وفي أبرز النتائج الاخرى، افتتحت الاسترالية آشلي بارتي مشاركتها الاولمبية الأولى بفوز سهل الى جانب مواطنتها ستورم ساندرز في زوجي السيدات على حساب اليابانيتين ناو هيبينو وماكوتو نينوميا 6-1، 6-2.

وتأهلت البولندية ايغا شفيونتيك بطلة رولان غاروس 2019 الى الدور الثاني في فئة الفردي بفوزها على الالمانية مونا بارتيل 6-2، 6-2.

وخرجت المصرية ميار شريف من الدور الأول، بعد مباراة صعبة مع السويدية ريبيكا بيترسون (59) بنتيجة 7-5، 7-6 (7/1) استمرت ساعة و56 دقيقة.                                                      

نوفاك دجوكوفيتش طوكيو 2020 دانييل ميدفيديف القناة الأولمبية آشلي بارتي
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