

وفي الوقت الذي عزز فيه ميلاك قبضته على السباق، بالفوز بالذهبية برقم أولمبي بلغ 1.51.25 دقيقة، فإنه كان غاضباً أنّ محاولته لتحطيم الرقم العالمي تأثرت بعدما اضطر إلى تغيير زي السباحة في اللحظات الأخيرة.



وقال ميلاك للصحفيين بعدما اضطر للخروج من مكان التنافس من أجل تغيير زيه: "لقد تمزق قبل عشر دقائق من نزول حوض السباحة، وفي هذه اللحظة كنت أدرك أنه لا مجال لتسجيل رقم عالمي جديد".



وأضاف "فقدت تركيزي، وكنت أدرك أني لن أحطمه... لكني أشعر بسعادة بالفوز بالميدالية الذهبية".



وكان ميلاك يحتل المركز الثالث بعد الوصول إلى منتصف المسافة، بعدما حاول الجنوب أفريقي تشاد لوكلوه التقدم، لكن السباح المجري

عاد بقوة وأنهى المسافة بفارق أربعة أمتار عن الياباني تومورو هوندا الذي نال الفضية وجاء خلفه بفارق 2.48 ثانية.



وذهبت الميدالية البرونزية إلى الإيطالي فيدريكو بورديسو.

ويملك ميلاك (21 عاماً) أفضل أربعة أزمنة في السباق، لكنه نجح اليوم في تحطيم الرقم الأولمبي المسجل باسم الأسطورة مايكل فيلبس.

