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القناة الأولمبية
Reuters
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سُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في القرية البارالمبية قبل أيام من افتتاح الألعاب في طوكيو، وفق ما أعلن المنظمون الخميس في وقت تسجل اليابان أرقاماً قياسية بعدد الإصابات.

وقال المنظمون إن الإصابة تخص أحد الموظفين في الألعاب وهو لا يقيم في اليابان، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأعلن المنظمون حتى الآن عن 74 إصابة مرتبطة بالألعاب البارالمبية، معظمها بين العاملين في المنشآت وموظفي الألعاب الذين يعيشون في الأرخبيل. كما تم الإبلاغ عن ست حالات أخرى من قبل سلطات بعض المناطق المحلية التي تستضيف فرقاً لمعسكرات تدريبية، إلا أنه لم تُسجل أي حالة حتى الآن بين الرياضيين في القرية التي فتحت أبوابها الثلاثاء.

وتنطلق الألعاب في 24 من الشهر الحالي بمشاركة قرابة 4400 رياضي من زهاء 160 بلداً.

                  
                   
 

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