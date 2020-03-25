وستضطر الاتحادات الدولية الى تعديل مواعيد بطولاتها المقررة في صيف العام 2021 للتأقلم مع الموعد الجديد للدورة الأولمبية الذي لم يتم تحديده بعد. وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الأربعاء، ان هذا الموعد قد يكون في صيف 2021 أو قبله حتى، على ان يتم الاتفاق عليه بموجب مشاورات بين مختلف الأطراف المعنيين.

في ما يأتي أبرز البطولات المقررة في العام 2021:

ألعاب القوى



أبدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى التي تعد المحطة الأبرز في منافسات الأولمبياد، استعداده لتعديل موعد بطولته العالمية المقررة بين السادس والخامس عشر من آب/أغسطس 2021 في مدينة يوجين في ولاية أوريغون الأميركية، وسط تقارير عن احتمال نقلها الى عام 2022.



سباحة

من المقرر إقامة بطولة العالم للسباحة في مدينة فوكووكا اليابانية بين 16 تموز/يوليو والأول من آب/أغسطس 2021.

وأبدى الاتحاد الدولي استعداده لإبداء مرونة حيال الموعد، مؤكدا انه سيدرس "تغيير المواعيد في حال الضرورة وبالتوافق مع اللجنة الأولمبية الدولية".

كما يسود ترقب بشأن بطولة أوروبا للسباحة التي كانت مقررة في أيار/مايو 2020 في بودابست، قبل تأجيلها بسبب وباء "كوفيد-19".

الجودو والجمباز



تجمع قاعدة مشتركة بين هاتين الرياضيتين، إذ ينظم اتحاديهما بطولة العالم سنويا باستثناء الأعوام الأولمبية. ومن المقرر إقامة بطولة العالم للجودو في العاصمة الأوزبكية طشقند في أيلول/سبتمبر 2021، وبطولة الجمباز الفني في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بين 18 و24 تشرين الأول/أكتوبر، ولذلك يستبعد تعارض الموعدين مع الدورة الأولمبية.

وذكر الاتحاد الدولي للجمباز أنه "سيقوم بما هو مناسب لتعديل برنامجه".

ورد الاتحاد الدولي للجودو على لاعبة هولندية سألت عبر مواقع التواصل عما اذا من الممكن تقديم موعد بطولة العالم من 2021 الى 2020، بالإشارة الى وجوب "اعادة التفكير جزئيا بالبرنامج".



كرة السلة



من المقرر إقامة بطولة أوروبا للرجال في آب/أغسطس 2021 في أربعة بلدان هي ألمانيا، إيطاليا، جورجيا وتشيكيا، وللسيدات في حزيران/يونيو في فرنسا وإسبانيا.

لكن يستبعد ان تسمح أندية الدوري الأميركي للمحترفين "ان بي ايه" ونظيراتها الأوروبية في "يوروليغ" للاعبيها بالمشاركة في بطولتين كبيرتين (الأولمبياد وبطولة العالم) في صيف واحد.

واقترح نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة رئيس الاتحاد الفرنسي جان بيار سيوتا إرجاء بطولة السيدات الى عام 2023 وبطولة الرجال الى صيف 2022 الذي لا تتضمن مواعيده أي بطولة دولية مهمة في كرة السلة.

كرة اليد



تشهد كرة اليد بطولة كبرى سنويا بما يشمل العام الأولمبي، وتقام مرة كل عامين بطولة أوروبا للرجال في كانون الثاني/يناير، وللسيدات في كانون الأول/ديسبمر. ومع إرجاء الأولمبياد الى صيف العام 2021، من غير المتوقع ان تشكل بطولة الرجال (كانون الثاني/يناير في مصر) أو السيدات (كانون الأول/ديسمبر في إسبانيا) أي مشكلة للاتحاد الدولي.

الكرة الطائرة



من المقرر إقامة بطولة أوروبا لكرة اليد أواخر صيف 2021 في كل من تشيكيا، فنلندا، استونيا وبولندا للرجال، وصربيا وبلغاريا وكرواتيا ورومانيا للسيدات، لذا يتوقع ان يعدل الاتحاد الأوروبي للعبة من جدوله.

دراجات هوائية



إذا أقيم الأولمبياد في صيف 2021 في المواعيد ذاتها التي كانت مقررة لهذا العام (24 تموز/يوليو-9 آب/أغسطس)، سيتزامن افتتاحه مع نهاية طواف فرنسا الدولي المقرر بين الثاني من تموز/يوليو و25 منه. لذا من المتوقع تعديل البرنامج الأولمبي وتأخير منافسات الدراجات الهوائية التي عادة ما تبدأ من اليوم الأول، أو تعديل مواعيد طواف فرنسا.

أما بطولة العالم على المضمار فتقام خلال فصل الشتاء.

كرة المضرب





لن تختلف المعضلة عن عام 2020، إذ غالبا ما تكون روزنامة هذه الرياضة مزدحمة طيلة العام مع دورات وبطولات كل أسبوع، لذا سيتم تعديلها بما يتناسب مع موعد الأولمبياد الجديد.

رياضات أخرى

هناك العديد من الرياضات التي تنظم بطولة العالم الخاصة بها في العام الذي يلي العام الأولمبي، ومنها: التجذيف (الصين)، البادمنتون (اسبانيا)، الكاياك (سباق السرعة في كوبنهاغن، سباق التعرج في براتيسلافا)، المبارزة (القاهرة)، رفع الاثقال (ليما)، المصارعة (أوسلو ولكن في تشرين الأول/أكتوبر)، الخماسي الحديث (مينسك)، تايكواندو (الصين)، وغيرها.

أولمبياد في الربيع؟





ستصطدم فكرة إقامة الأولمبياد خلال فصل الربيع، التي لم تستبعدها اللجنة الأولمبية الدولية، بروزنامة الرياضات الجماعية التي تدخل الفترة الأخيرة من منافساتها وبطولاتها على صعيد الأندية: البطولات الوطنية والقارية لكرة القدم الأوروبية، الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي، الدور نصف النهائي لبطولة "يوروليغ" لكرة السلة، نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، نهائيات دوري أبطال أوروبا في الكرة الطائرة... إلخ.

كما وستؤثر على بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب التي تقام عادة في أيار/مايو وبطولات أوروبا في الجودو والجمباز ورزنامة منافسات الدراجات الهوائية لاسيما طواف "جيرو" الإيطالي الذي يقام في أيار/مايو.





