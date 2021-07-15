لن يكون نجم واشنطن ويزاردز برادلي بيل ضمن عداد المنتخب الأميركي في حملة دفاعه عن ذهبيته في مسابقة كرة السلة للرجال خلال أولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الحالي، وذلك بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا والتي أبعدت أيضاً جيرامي غرانت بحسب ما أفاد المنتخب الخميس.

وسيتم الإعلان عن اللاعب الذي سيحل بدلاً من بيل في وقت لاحق، ومن المرجح أن يكون ضمن لاعبي التشكيلة الأولية التي شاركت في معسكر لاس فيغاس خلال الأيام العشرة الماضية.

ووضع بيل تحت قيود بروتوكولات فيروس كورونا منذ الأربعاء من دون أن يُعرف إذا كان مصاباً بالفيروس أو خالط أحداً مصاباً به، وكل ما أورده المنتخب هو أنه لن يشارك في أولمبياد طوكيو.

وكان بيل أساسياً في المباريات الثلاث الاستعدادية التي خاضها المنتخب ضد نيجيريا (87-90) وأستراليا (83-91) والأرجنتين (108-80)، محققاً ما معدله 10,3 نقاط مع 4,3 متابعات.

وخلافاً لبيل، لم يكن المنتخب الأميركي حاسماً في مسألة نجم ديترويت بيستونز جيرامي غرانت ومشاركته في الأولمبياد من عدمها، مكتفياً بالقول إنه وضع تحت قيود الصحة والسلامة "بدافع الحذر الشديد".

ويغادر المنتخب الأميركي الى طوكيو الأسبوع المقبل قبل أن يبدأ مشواره الأولمبي في 25 الحالي حيث وقع ضمن المجموعة الأولى التي تضم فرنسا، إيران وتشيكيا.

وينتظر المنتخب الأميركي انضمام ثلاثة لاعبين يخوضون حالياً نهائي دوري المحترفين، وهم ديفن بوكر (فينيكس صنز) وجرو هوليداي وكريس ميدليتون (ميلووكي باكس).