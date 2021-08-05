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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
REUTERS
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فاز فريق الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات بالميدالية البرونزية الأولمبية بعد أن سجلت ميغان رابينو وكارلي لويد هدفين لكل منهما في الانتصار 4-3 على استراليا اليوم الخميس.

وضعت رابينو الولايات المتحدة في المقدمة في الدقيقة الثامنة، مباشرة من ركلة ركنية وضاعفت النتيجة بعد محاولة فاشلة لتشتيت الكرة من دفاع أستراليا.

وقلصت سام كير النتيجة لأستراليا في الدقيقة 17 وهو الهدف رقم 48 لها مع منتخب بلادها لتصبح الهدافة التاريخية.

وهزت لويد الشباك قبل وبعد الاستراحة لتجعل النتيجة 4-1 قبل أن تسجل كايتلين فورد هدفاً بضربة رأس لأستراليا لتعيدها للمباراة.

وأضافت البديلة إيميلي جيلنيك الهدف الثالث بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 90 لكن هذا الأمر لم يكن كافياً.

وتلتقي السويد وكندا على الميدالية الذهبية غداً الجمعة.  
 

منتخب الولايات المتحدة طوكيو 2020 القناة الأولمبية
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