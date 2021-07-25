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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
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انسحب البريطاني آندي موراي من منافسات فردي التنس للرجال في أولمبياد طوكيو قبل مباراته في الدور الأول بسبب إصابة بشد عضلي في الساق  اليمنى، وفقاً لبيان من منظمي الألعاب اليوم الأحد.



وكان موراي (34 عاماً) سيلعب ضد الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في منافسات الفردي قبل أن يعلن الانسحاب بسبب إصابة في الفخذ. ومن المنتظر أن يشارك الأسترالي ماكس بورسيل بدلاً من موراي.  

وسيستمر موراي في منافسات زوجي الرجال مع جو ساليسبيري، بعد بيان منفصل من الفريق البريطاني الأولمبي. وفاز هذا الثنائي بمباراتهما في الدور الأول يوم السبت.

وقال موراي في بيان "أنا محبط حقاً بسبب الانسحاب، لكن الجهاز الطبي نصحني بعدم اللعب في المسابقتين".  

وأضاف "اتخذت القرار الصعب بالانسحاب من منافسات الفردي والتركيز على لعب الزوجي مع جو".  

وفاز موراي بذهبية أولمبية في ألعاب لندن 2012، ودافع بنجاح عن لقبه في أولمبياد ريو.  

آندي موراي طوكيو 2020 القناة الأولمبية
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