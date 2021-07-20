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بطولة أمم أوروبا 2020
القناة الأولمبية
AFP
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تراجع السباح التونسي أسامة الملولي عن قرار اعتزاله وانسحابه من المشاركة في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إثر استقباله من قبل رئيس اللجنة الأولمبية التونسية.

اللقاء الذي تم بين البطل التونسي ورئيس اللجنة تم التطرق فيه إلى المشاكل التي يعاني منها الملولي والحلول الممكنة لتجاوزها وتغليب المصلحة الوطنية، وبعد اللقاء حسب اللجنة الأولمبية التونسية أعلن الملولي التزامه بمواصلة الدفاع عن الراية التونسية وتكفل اللجنة المحلية الأولمبية بالسعي مع باقي الأطراف المعنية لحلّ الإشكاليات المذكورة.
 

أسامة الملولي أولمبياد طوكيو
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