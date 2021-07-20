اللقاء الذي تم بين البطل التونسي ورئيس اللجنة تم التطرق فيه إلى المشاكل التي يعاني منها الملولي والحلول الممكنة لتجاوزها وتغليب المصلحة الوطنية، وبعد اللقاء حسب اللجنة الأولمبية التونسية أعلن الملولي التزامه بمواصلة الدفاع عن الراية التونسية وتكفل اللجنة المحلية الأولمبية بالسعي مع باقي الأطراف المعنية لحلّ الإشكاليات المذكورة.

