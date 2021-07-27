وفاز عشيش على منافسه الإكوادوري جوليو كاستيلو بالنقاط 4-0.

وسيلعب عشيش في ربع النهائي ضد البرازيلي تيكسيرا أبنير في النزال الذي سيقام يوم الجمعة المقبل.

قال عشيش بعد فوزه "أنا سعيدٌ جدًا لأني نازلت خصمًا صعبًا جدًا، المصنف ثالثًا هنا. أعرف كيف يقاتل، لكني التزمت بتكتيك مدربي أملا بالتفوق عليه".

ويلتقي عشيش (26 عامًا) في دور الثمانية البرازيلي أبرن تيكسييرا يوم الجمعة.

وعن وقوفه على بعد فوز واحد من إحراز ميدالية، قال "سيكون إنجازًا كبيرًا لي، لعائلتي وبلادي".

وكان الأردن حصد أولى ميداليته في طوكيو والثانية في تاريخه الاثنين عبر فضية لاعب التايكواندو صالح الشرباتي.

وفيما كان حسين عشيش الوحيد بين العرب المتأهلين الثلاثاء في الملاكمة، خسر شقيقه زياد أمام مرفين كلير من موريشيوس 2-3 في وزن 63-69 كلغ.

علّق حسين على خسارة شقيقه "جاء شقيقي وقال لي إنه لم يكن محظوظًا بخسارته، وإنه يجب أن أحرز ميدالية لأجلنا سويًا. يمكننا العودة كشقيقين مع ميدالية".

وفي وزن 81-91 كلغ، خسر الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة أمام الروسي مسلم غادزيماغوميدوف صفر-5.