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دوري أبطال أوروبا
القناة الأولمبية
Reuters
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أدانت اللجنة الأولمبية الدولية الخميس روسيا في أعقاب غزوها أوكرانيا، وقالت إنها ستمد المساعدات الإنسانية للرياضيين الأوكرانيين حيثما أمكن ذلك.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان إنها "تدين بشدة خرق الحكومة الروسية للهدنة الأولمبية".

وتابع البيان "اليوم، يجدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (الألماني) توماس باخ دعوته للسلام التي أطلقها في خطابه في حفلي الافتتاح والختام للألعاب الأولمبية".

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية أيضًا إنه "في أعقاب الأحداث الأخيرة"، فإنها "تشعر بقلق عميق بشأن سلامة المجتمع الأولمبي في أوكرانيا".

وأضافت أنها "شكلت فريق عمل لمراقبة الوضع عن كثب ومد المساعدة الإنسانية لأعضاء المجتمع الأولمبي في أوكرانيا حيثما أمكن ذلك".
 

توماس باخ القناة الأولمبية
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