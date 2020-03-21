وفي استمارة بعنوان "كوفيد-19 والاستعدادات إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020" حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، تطلب اللجنة الأولمبية من الدول المنتسبة إليها "كيف حدَت القوانين الطارئة المتعلقة بكوفيد-19 من تدريبات واستعدادات الرياضيين".

وتحاول اللجنة الأولمبية الدولية الحصول على أكبر قدر من المعلومات من اللجان الأولمبية الوطنية بعد تعرضها لضغوطات من جهات عدة أبرزها من الاتحاد الأميركي لألعاب القوى ومن الاتحادين الأميركي والفرنسي للسباحة بالإضافة إلى طلب من اللجنة الأولمبية النرويجية لتأجيل الألعاب المقررة من 24 تموز/يوليو إلى التاسع من آب/أغسطس المقبلين.

وكان الاتحاد الأميركي للسباحة حذر من أن سباحيه لا يستطيعون التدريب بشكل طبيعي ومن خطر أن يصابوا بفيروس كورونا أو أن يعدوا آخرين.

وانضم اليه نظيره الفرنسي معتبرا في بيان "إن السياق الحالي لا يسمح بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 بشكل صحيح"، داعيا إلى "دراسة إمكانية التأجيل".

أما اللجنة الأولمبية النرويجية فأكدت السبت أنها بعثت برسالة إلى اللجنة الدولية تبدي فيها "قلقها من تفشي وباء كوفيد-19 والوضع الصحي العام على المستويين المحلي والدولي".

