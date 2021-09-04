twitter/@qatar_olympic القطري عبد القادر يحصد برونزية رمي الجلة في دورة الألعاب البارالمبية من قبل beIN SPORTS September 4, 2021 09:28 حصد القطري عبد الرحمن عبد القادر الميدالية البرونزية في منافسات رمي الجلة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. مبروك يا أهل قطر 🇶🇦 بطل #الأدعم لرمي الجلة عبدالرحمن عبدالقادر يحقق الميدالية البرونزية🥉بدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020 بمسافة 11.36 م .. كفو يالأدعم 🇶🇦💪 .#كلنا_الأدعم pic.twitter.com/rMSuHSI4Sm — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) September 4, 2021 القناة الأولمبية دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 السابق عودة مظفرة لأبطال تونس في الأل اقرأ التالي الإماراتي محمد الحمادي يحرز فض اقرأ