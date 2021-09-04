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حصد القطري عبد الرحمن عبد القادر الميدالية البرونزية في منافسات رمي الجلة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

 

 

القناة الأولمبية دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020
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