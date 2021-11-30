وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية تشاو ليجيان "سيؤدي ذلك بالتأكيد الى بعض التحديات في ما يتعلق بمكافحة الوباء. لكن الصين لديها خبرة في هذا المجال وأنا مقتنع تمامًا بأن الألعاب الأولمبية الشتوية ستقام من دون قلق".
اعترفت الصين الثلاثاء بأن المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" ستكون مرادفاً لصعوبات إضافية في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين من الرابع إلى 20 شباط/فبراير المقبل، لكنها جددت ثقتها في نجاح الحدث الأولمبي.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية تشاو ليجيان "سيؤدي ذلك بالتأكيد الى بعض التحديات في ما يتعلق بمكافحة الوباء. لكن الصين لديها خبرة في هذا المجال وأنا مقتنع تمامًا بأن الألعاب الأولمبية الشتوية ستقام من دون قلق".
فيروس كورونا دورة الألعاب الشتوية 2022 أوميكرون