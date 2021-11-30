وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية تشاو ليجيان "سيؤدي ذلك بالتأكيد الى بعض التحديات في ما يتعلق بمكافحة الوباء. لكن الصين لديها خبرة في هذا المجال وأنا مقتنع تمامًا بأن الألعاب الأولمبية الشتوية ستقام من دون قلق".





