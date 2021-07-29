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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
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حطمت الصين اليوم الخميس الرقم العالمي في التتابع أربع مرات 200 م حرة للسيدات ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

ونجحت الصين بإحراز ذهبية التتابع أربع مرات 200 م حرة بعد منافسة شديدة مع أميركا الثانية وأستراليا الثالثة وصاحبة البرونزية.

وتمكنت الصين من تسجيل رقم وقدره 7.40.33 دقائق متجاوزة الرقم السابق الذي كان بحوزة أستراليا.

وكان فوز الصين صعباً بالذهب للغاية إذ جاء بفارق 40 بالمئة من الثانية عن الولايات المتحدة و96 بالمئة من الثانية عن أستراليا، علمًا أن الفرق الثلاث حطّمت الرقم العالمي السابق باسم أستراليا (7:41.50 د) المسجل في غوانغجو في 2019.

ومثّل الفريق الصيني جونجوانيانغ وموهان تانغ وبينغجي لي ويوفي تشانغ التي أحرزت الخميس أيضًا ذهبية 200 م فراشة.

وبعد انطلاقة قوية لأستراليا بقيادة أريارن تيتموس المتوجة بذهبيتي 200 م حرة و400 م حرة، تصدّرت الصين، فيما حاولت ليديكي تعويض تأخر زميلاتها الأميركيات وشنّت هجومًا قويًا بمجهود لافت والأسرع بين المشاركات، لكنه لم يكن كافيًا لكبح جماح الصينيات.

وتجمّد رصيد ليديكي عند 6 ذهبيات أولمبية بالإضافة إلى ثلاث فضيات.

طوكيو 2020 القناة الأولمبية
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