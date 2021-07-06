قبل أقل من ثلاثة اسابيع على انطلاق الحدث المؤجل، تزداد المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان.

وقال المنظمون في بيان بشأن الماراثون وسباقات الجري إنه "في ضوء الوضع الحالي المتعلق بجائحة كوفيد-19، سيكون من الضروري تقليل خطر الإصابة من خلال تقييد حركة الجمهور".

وتابع "لذا تَقرّر الطلب من الجمهور الامتناع عن التواجد على طول المسار".

كان الماراثون محط جدل في التحضيرات للأولمبياد الذي ينطلق في 23 الشهر الحالي، عندما تم نقله إلى مدينة سابورو في جزيرة هوكايدو شمال طوكيو لتجنب حرارة الصيف المرتفعة في العاصمة.

قال المنظمون إنهم التقوا بالشرطة ومسؤولين حكوميين محليين لمناقشة الترتيبات الخاصة بسباقي الماراثون للسيدات والرجال، اللذين سيقامان في 7 و8 آب/أغسطس تواليًا، إضافة إلى سباقات الجري.