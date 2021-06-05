وضربت المخضرمة فريزر-برايس (34 عاماً) بقوة قبل أقل من شهرين على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو في الفترة بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس المقبلين.

وحدها الأمريكية الراحلة فلورنس غريفيث-جوينر حققت أفضل منها عندما سجلت الرقم القياسي العالمي عام 1988 بزمن 10,49 ثوان.

وأصبحت فريزر-برايس صاحبة ثاني أفضل توقيت في التاريخ متفوقة على الأميركية كارميليتا جيتر التي سجلت 10,64 ثوان في عام 2009 والتي هنأتها على الفور.

وغردت جيتر البالغة من العمر 41 عاماً والتي اعتزلت عام 2017 على حسابها في تويتر قائلة "أعرف مدى استحقاقك هذا الإنجاز. لقد عدت بعد أن أنجبت طفلاً وأظهرت للعالم مدى موهبتك وشغفك. أنت رسميًا أسرع امرأة على قيد الحياة".









