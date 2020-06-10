وكان من المقرر انطلاق الأولمبياد الشهر المقبل لكن الموعد تأجل إلى مارس/آذار 2021 بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف منظمو الأولمبياد أنهم يعملون على أكثر من 200 فكرة لتبسيط المنافسات وخفض التكلفة.