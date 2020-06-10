وكان من المقرر انطلاق الأولمبياد الشهر المقبل لكن الموعد تأجل إلى مارس/آذار 2021 بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضاف منظمو الأولمبياد أنهم يعملون على أكثر من 200 فكرة لتبسيط المنافسات وخفض التكلفة.
وكان من المقرر انطلاق الأولمبياد الشهر المقبل لكن الموعد تأجل إلى مارس/آذار 2021 بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضاف منظمو الأولمبياد أنهم يعملون على أكثر من 200 فكرة لتبسيط المنافسات وخفض التكلفة.
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