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الدوري الألماني
القناة الأولمبية
Reuters
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قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020 إن المنافسات التي تغير موعدها ستكون ”بعيدة عن البذخ“ وستتميز بالبساطة بينما نفى يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة التفكير في إلغاء الألعاب الصيفية.

وكان من المقرر انطلاق الأولمبياد الشهر المقبل لكن الموعد تأجل إلى مارس/آذار 2021 بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف منظمو الأولمبياد أنهم يعملون على أكثر من 200 فكرة لتبسيط المنافسات وخفض التكلفة.

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