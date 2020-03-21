وطلب روبياليس التركيز على دعم الجهود التي تكافح من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد. كما شدد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم على ضرورة أن تكون الصحة من الأولويات في هذا الوقت ولا يجب النظر لقضايا أخرى.

وأضاف روبياليس: "الرياضة هي سبب وجودنا، لكن الآن يجب أن تكون من الأمور الثانوية. نعم سنواصل العمل من أجل إيجاد حلول لكرة القدم بعد تجاوز هذه المحنة".

وختم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "نحن نتألم لفقدان أناس جراء هذا الوباء، تعازينا لأقاربهم. سنواصل تشجيع ودعم العاملين في قطاع الصحة وجميع أجهزة الدولة وجميع أولئك الذين يحافظون على تقديم الخدمات للمواطنين".

