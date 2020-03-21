العربية
English
دوري أبطال أوروبا
القناة الأولمبية
REUTERS
من قبل

تقدم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بطلب تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية – طوكيو 2020 إلى رئيس اللجنة الأولمبية المحلية أليخاندرو بلانكو في اجتماع الاتحادات الرياضية في إسبانيا.

وطلب روبياليس التركيز على دعم الجهود التي تكافح من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد. كما شدد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم على ضرورة أن تكون الصحة من الأولويات في هذا الوقت ولا يجب النظر لقضايا أخرى.  

وأضاف روبياليس: "الرياضة هي سبب وجودنا، لكن الآن يجب أن تكون من الأمور الثانوية. نعم سنواصل العمل من أجل إيجاد حلول لكرة القدم بعد تجاوز هذه المحنة". 

وختم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "نحن نتألم لفقدان أناس جراء هذا الوباء، تعازينا لأقاربهم. سنواصل تشجيع ودعم العاملين في قطاع الصحة وجميع أجهزة الدولة وجميع أولئك الذين يحافظون على تقديم الخدمات للمواطنين".
 

السابق اللجنة الأولمبية الدولية تستشي
اقرأ
اللجنة الأولمبية الدولية تستشير اللجان الوطنية
التالي