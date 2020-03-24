وأوضحت أن المحادثات الهاتفية التي من المتوقع أن يشارك فيها أيضاً عمدة طوكيو يوريكو كويكي ورئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية يوشيرو موري ورئيس اللجنة الأولمبية اليابانية سيكو هاشيموتو، ستكون في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينيتش).

ويأتي هذا الاتصال بعد أن أمهلت اللجنة الأولمبية الدولية نفسها أربعة أسابيع لبحث تأجيل محتمل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت كندا وأستراليا انسحابهما من دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، فيما أكدت اللجنة الأولمبية الأميركية تأييدها لقرار التأجيل.

وعلى الرغم من تعرضهم لضغوط متزايدة، يعتقد مسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية أن القرار سيكون "سابقاً لأوانه" قبل أربعة أشهر من حفل الافتتاح المقرر في 24 تموز/يوليو.

وكان آبي أكد الإثنين أمام جلسة للبرلمان الياباني تصميم بلاده على إقامة الألعاب "لكن اذا أصبح ذلك صعبا، آخذين وضع الرياضيين كأولوية، فان قرار التأجيل يصبح حتمياً"، مشدداً على ان "الإلغاء ليس خياراً".