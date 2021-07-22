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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
Reuters
من قبل

قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية إقالة مخرج حفل الافتتاح كنتارو كوباياشي وذلك على خلفية بعض المواقف التاريخية لأحداث سياسية.

وقالت رئيس اللجنة المنظمة للألعاب سيكو هاشيموتو في مؤتمر صحافي إنه "تبين أنه خلال عرض سابق، استخدم (كوباياشي) لغة سخرت من حقيقة مأساوية في التاريخ"، مضيفة أن "اللجنة المنظّمة قررت إعفاء كوباياشي من منصبه".
 

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