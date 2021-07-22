وقالت رئيس اللجنة المنظمة للألعاب سيكو هاشيموتو في مؤتمر صحافي إنه "تبين أنه خلال عرض سابق، استخدم (كوباياشي) لغة سخرت من حقيقة مأساوية في التاريخ"، مضيفة أن "اللجنة المنظّمة قررت إعفاء كوباياشي من منصبه".

