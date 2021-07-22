وقالت رئيس اللجنة المنظمة للألعاب سيكو هاشيموتو في مؤتمر صحافي إنه "تبين أنه خلال عرض سابق، استخدم (كوباياشي) لغة سخرت من حقيقة مأساوية في التاريخ"، مضيفة أن "اللجنة المنظّمة قررت إعفاء كوباياشي من منصبه".
قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية إقالة مخرج حفل الافتتاح كنتارو كوباياشي وذلك على خلفية بعض المواقف التاريخية لأحداث سياسية.
وقالت رئيس اللجنة المنظمة للألعاب سيكو هاشيموتو في مؤتمر صحافي إنه "تبين أنه خلال عرض سابق، استخدم (كوباياشي) لغة سخرت من حقيقة مأساوية في التاريخ"، مضيفة أن "اللجنة المنظّمة قررت إعفاء كوباياشي من منصبه".
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