

وأمل الاتحاد الأميركي للعبة في أن يتمكن لافين من السفر إلى العاصمة اليابانية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي للانضمام إلى رفاقه في الوقت المحدد، قبل أن يستهل المنتخب مبارياته أمام فرنسا الأحد.



ووقع المنتخب الأميركي ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب فرنسا، إيران وتشيكيا.



وجاء في بيان للاتحاد المحلي أنّ لافين لم يسافر مع البعثة الأميركية "بدافع الحذر الشديد" بعد بدء إجراءات الصحة والسلامة لجائحة "كوفيد-19"، من دون أن يحدد ما إذا كان اللاعب مصابًا بالفيروس أو تمّ منعه من السفر من أجل تتبع حالة اختلاط.



وكان لافين سجل 13 نقطة في مباراة فوز منتخب بلاده على اسبانيا بطلة العالم 83-76 الأحد في لاس فيغاس، في رابع مباراة ودية ضمن استعداداته للألعاب الأولمبية.



وتلقى المنتخب الأميركي ضربة جديدة بعدما كان خسر جهود برادلي بيل بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا، وكيفن لوف على خلفية عدم تعافيه من إصابة في ربلة الساق اليمنى.



وينتظر المنتخب الأميركي انضمام ثلاثة لاعبين يخوضون حالياً نهائي دوري المحترفين، وهم ديفن بوكر (فينيكس صنز) وجرو هوليداي وكريس ميدليتون (ميلووكي باكس).