ويلتقي في نصف النهائي منتخب الولايات المتحدة مع كندا وأستراليا مع السويد.

افتتحت مييديما (25 عاما)، لاعبة أرسنال الإنكليزي، التسجيل لهولندا (18)، لكن الأميركيات تقدمن سريعاً بهدفي سامانتا ميويس (28) ولين وليامس (31).

وتابعت مييديما تألقها عندما سجلت هدف التعادل (54)، رافعة رصيدها إلى 10 أهداف في أربع مباريات.

وفي ركلات الترجيح صدت حارسة الولايات المتحدة ركلتين ترجيحيتين لتفوز بلادها 4-2 (2-2).

وتملك الولايات المتحدة سجلاً رائعاً في مسابقة السيدات، فتوّجت أربع مرات من أصل ست في 1996 وبين 2004 و2012، فيما أحرزت النرويج لقب 2000 وألمانيا لقب ريو 2016 أمام السويد.

وتلعب الولايات المتحدة مع كندا الفائزة على البرازيل 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلباً. وصدت الحارسة ستيفاني لابي ركلتين ترجيحيتين لأندريسّا ورافايل.

وسجّلت سام كير هدفين لتقود أستراليا إلى الفوز على بريطانيا 4-3 بعد التمديد.

وكانت بريطانيا في طريقها لبلوغ المربع الأخير بعد تقدمها 2-1 حتى الدقيقة قبل الأخيرة بهدفي إيلين وايت.

لكن كير عادلت في الدقيقة 89 فارضا شوطين إضافيين.

وصدّت حارسة أستراليا تيغان ميكاه ركلة جزاء لكارلوين وير، قبل أن تسجيل ماري فالور من كرة مرتدة هدف التقدم لـ"ماتيلداز" (103).

عزّزت كير النتيجة برأسية (106)، فيما لم يكن هاتريك كير كافيا قبل خمس دقائق من النهاية.

وتلتقي أستراليا في نصف النهائي السويد الفائزة على اليابان المضيفة 3-1 في سايتاما. سجل للمنتخب الاسكندينافي ماغدا إريكسون وستيان بلاكستينيوس وكوسوفاري أسلاني.

