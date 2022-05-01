ومن المقرر أن يقام الأسياد من 10 إلى 25 أيلول/سبتمبر المقبل على بعد 200 كلم من شنغهاي حيث فرض حجر صحي على السكان منذ بضعة أسابيع.

وأكد المنظمون أنهم في صدد وضع خطة للتعامل مع تفشي الفيروس كما فعلوا خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في شباط/فبراير الماضي لكن من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وتضم هانغجو 12 مليون نسمة وهي ثالث مدينة صينية تستضيف الألعاب الآسيوية بعد بكين عام 1990 وغوانغجو عام 2010.

وتواجه شنغهاي التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للصين، أسوأ تفشٍ للوباء منذ ظهوره، وقد فرض الحجر على معظم سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

وتعزل السلطات الأشخاص الذين تثبت إصابتهم حتى الذين لا تظهر عليهم أعراض، عبر وضعهم في مراكز للحجر الصحي.

لكن مع تسجيل أكثر من عشرين ألف إصابة يومياً في الأيام الأخيرة، تواجه السلطات صعوبة في مواكبة وتيرة انتشار الفيروس.

ويشعر سكان شنغهاي باستياء متزايد من الصعوبات في الحصول على الطعام، والعزل القسري للمصابين في مراكز الحجر الصحي التي تفتقد الى وسائل الراحة والنظافة.

وكانت تقارير تحدثت عن إمكانية تأجيل الألعاب حتى العام المقبل بسبب الجائحة وقال مسؤول يعمل مع المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يشرف على الألعاب الآسيوية والذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس" الشهر الماضي، إن "المجلس (الأولمبي) لم يتخذ أي قرار رسمي حتى الآن، لكن هناك احتمال أن يتم تأجيلها".