وهذه المشاركة الثانية لحسونة بعد أولمبياد ريو 2016 في وزن 85 كلغ، عندما حل بعمر الثامنة عشرة في مركز سابع جيّد.

وتاهل حسونة إلى الألعاب الحالية بعد إحرازه ذهبية وزن 96 كلغ في كأس قطر الدولية.

ويخوض فئته الفلسطيني محمد حمادة، فيما يشارك في وزن 81 كلغ التونسي رمزي بهلول والعماني سليم رمضان.



مواجهة نارية لمصر ضد البرازيل

ويخوض المنتخب المصري لكرة القدم امتحاناً صعباً أمام البرازيل حاملة ذهبية ريو 2016 في الدور ربع النهائي.

وكان الفريقان التقيا في مباراة ودية في القاهرة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وانتهت بفوز أصحاب الارض 2-1.

واعتبر لاعب الوسط أكرم توفيق أن المباراة المقبلة ستكون مختلفة "خضنا مواجهة ودية ضد البرازيل مؤخرًا، لكنها بالتأكيد تختلف عن المباريات الرسمية".

في المقابل، أكد جناح منتخب مصر رمضان صبحي "طموحنا لن يتوقف عند التأهل الى ربع النهائي، هدفنا هو العودة الى البلاد بميدالية أولمبية".

في الملاكمة، يخوض الجزائري محمد فليسي، حامل ميداليتين في بطولة العالم، الدور التمهيدي لوزن 48-52 كلغ أمام الفيليبيني كارلو بالام.

ويخوض الفريق المصري المختلط للرماية منافسات التراب والمصرية الزهراء شعبان البندقية من ثلاثة أوضاع 50 مترا.

كما يشارك المصري سيف شريف تصفيات الفردي في الجمباز، وفريق الشراع التونسي في سباق 49 والمختلط سباق ناكرا.



عرافي في 800 م

في ألعاب القوى، تخوض المغربية رباب عرافي نصف نهائي 800 م بعد تسجيلها 2:00.96 دقيقتين في الدور الأول، علما بأن الدور النهائي سيقام الثلاثاء.

وفي تصفيات 800 م للرجال، يشارك الجيبوتي عين الله سليمان صاحب برونزية مونديال 2013، المغربيون مصطفى إسماعيلي وعبد العاطي الكص ونبيل أسامة، الجزائري ياسين حتحات، القطري ابوبكر حيدر والتونسي عبد السلام عيوني.

ولدى السيدات، تشارك الجزائرية لبنى بن حاجة والبحرينية أمينة جمال في تصفيات 400 م حواجز.

وحتى الآن حصد العرب ست ميداليات: ذهبية للسبّاح التونسي الشاب أحمد الحفناوي في سباق 400 م حرة، فضية للأردني صالح الشرباتي في وزن -80 كلغ في التايكواندو، برونزية المصري سيف عيسى في الوزن عينه، برونزية المصرية هداية ملاك في وزن -57 كلغ، برونزية التونسي محمد خليل الجندوبي في وزن -58 كلغ، فيما توّج في الرماية المخضرم الكويتي عبدالله الرشيدي مع برونزية السكيت للمرة الثانية تواليًا.