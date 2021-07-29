وسيشمل اليوم السابع التنافس على سبعة عشرة ميدالية ذهبية في ثمان رياضات، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها الريشة الطائرة وكرة الطائرة الشاطئية وكرة اليد وغيرها.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم السابع من طوكيو 2020.



التجذيف - تناوب على الذهب

حصل تناوب لافت على التتويج بالميداليات الذهبية في مسابقات التجذيف التي تشمل توزيع أربع ميداليات ذهبية اليوم الخميس.

فنالت كرواتيا ذهبية القارب الثنائي للرجال بزمن قدره 6.15.29 دقائق تاركة الفضية لرومانيا التي نافستها على الأمتار الأخيرة وسجلت 6.16.58 بينما ذهب البرونزية للدنمارك.

وواصلت نيوزيلندا تألقها في منافسة القارب الزوجي دون دفة للسيدات واقتنصت الذهبية 6.50.19 دقائق أمام فريق اللجنة الأولمبية الروسية 6.51.45 ونالت كندا الميدالية البرونزية.

وجاء الدور على إيرلندا التي انتزعت ذهبية القارب الزوجي الخفيف بمجذافين 6.06.43 دقائق وحصلت ألمانيا على الميدالية الفضية 6.07.29 بينما نالت إيطاليا الميدالية البرونزية.

كما فازت إيطاليا بذهبية القارب الزوجي الخفيف للسيدات 6.47.54 دقائق وحصلت فرنسا على الميدالية الفضية 6.47.68 بينما نالت هولندا الميدالية البرونزية.



