وبدأ اليوم الرابع بنكهة الذهب في مسابقة الترياثلون لتكون واحدة من واحد وعشرين ميدالية ذهبية منتظرة في أربعة عشرة رياضة، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وتتضمن منافسات اليوم الإثنين مباريات منتظرة للعرب في الألعاب الجماعية وآمال بإضافة المزيد من الذهب بعد ما فعله التونسي الحفناوي أمس الأحد

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم الثاني من طوكيو 2020.

الترياثلون - الذهب نرويجي

أحرز النروجي كريستيان بلومنفلت ذهبية الترياثلون بعد منافسة شهدت بداية فوضوية.



وقطع النروجي البالغ 27 عاماً خط الوصول بزمن 1:45:04 ساعة، متفوّقاً على البريطاني أليكس يي بفارق 11 ثانية والنيوزيلندي هايدن وايلد بفارق 20 ثانية.



هذا أول لقب كبير لبلومنفلت، في موسم مميز حصد فيه لقب الترياثلون العالمي في يوكوهاما ثم لشبونة.



وأثير جدل حول البداية الفوضوية للحدث، حيث تم إرجاع ثلث المتسابقين البالغ عددهم 56، بعد نزولهم في الماء. تسبّب بهذه المشاهد المربكة قارب منع منافسين آخرين دخول المياه.



وكانت بريطانيا سيطرت على هذه المسابقة في النسختين الأخيرتين مع الأخوين بروانلي.



لكن حامل اللقب مرتين أليستير براونلي لم يتم اختياره، فيما حل خامساً شقيقه جوناثان الذي حصد سابقاً الفضية والبرونزية، بفارق 49 ثانية عن المتوج.

كرة اليد - فرنسا واثقة

واصلت فرنسا نتائجها المميزة في مسابقة كرة اليد للرجال وتجاوزت البرازيل العنيدة 34-29 والشوط الأول16-13.

ولم يتمكن ليوناردو دوترا أفضل مسجل في المباراة بعشرة أهداف من إنقاذ البرازيل من الهزيمة خاصة وأن فرنسا اعتمدت على الأداء الجماعي والتنويع من طرق التسجيل، إذ سجّل اهدافها 12 لاعباً.

وهذا الفوز الثاني لفرنسا ضمن المجموعة الأولى التي تضم النرويج وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين أيضاً.

السباحة - كندا تحصد ذهبية

سجّلت السباحة مارغاريت ماكنيل ثالث أسرع زمن في تاريخ سباق 100 م فراشة، مانحة كندا الإثنين أول ميدالية ذهبية ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس، وللتعرف على أخبار بقية الميداليات الذهبية في السباحة اضغط هنا

كرة الطائرة - انتصار إيراني

تجاوزت إيران عقبة فنزويلا بسهولة وبثلاثة أشواط دون رد في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى للكرة الطائرة للرجال.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-17 و25-20 و25-18.

وواصلت إيران نتائجها الجيدة بفوزها الثاني بعد الأول على حساب بولندا 3-2.