أوغاشيوا افتتح التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة الثامنة، وضاعف كوبا ياشي النتيجةَ لسابورو بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 77، رافعاً رصيده إلى خمس نقاط في جدول الترتيب، فيما توقف عداد يوكوهاما مارينوس عند سبع نقاط.

