إنييستا يجدد عقده مع فيسيل كوبي لعامين إضافيين

وانضم "مايسترو" وسط برشلونة السابق إلى كوبي في عام 2018 في صفقة قدرت بحوالي 30 مليون يورو سنوياً، بعدما رفض عدة عروض من بينها لأندية صينية وأسترالية.

وما زال إنييستا في مرحلة تعافي من إصابة خطرة تعرض لها في كانون الأول/ديسمبر 2020، حيث عاد الشهر الحالي إلى الملاعب.

وقال بطل مونديال 2010 في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت ومتحدثاً من خلال مترجم ياباني "سأتابع سعيي لجعل فيسيل كوبي نادياً أقوى".

وتابع إنييستا الذي ظهر إلى جانبه رئيس النادي الملياردير هيروشي ميكيتاني "أنا مصمّم على المساهمة بأكبر قدر ممكن لرفع هذا الفريق إلى مستويات أعلى".

ورد ميكيتاني التحية للاعبه مؤكداً أن قرار إنييستا بالبقاء سيساعد طموح الفريق ليكون في القمة آسيوياً، في حين سيرفع من مستوى كرة القدم اليابانية.

وتابع "لم يحسّن إنييستا فقط مكانة فيسيل، بل طوّر الاعتراف العالمي بالدوري الياباني".

وعلّق إنييستا على كلام رئيسه بالإعلان عن رغبته بالبقاء في صفوف النادي الياباني حتى بعد اعتزاله، على الرغم من عدم تحديده ماهية دوره الجديد.

بدأ اللاعب الدولي السابق مسيرته مع كوبي في تموز/يوليو 2018 على وقع هزيمة مؤلمة على أرضه، قبل أن يقوده إلى الفوز بالكأس المحلية كأول لقب في تاريخ النادي، ولاحقاً بالكأس السوبر في 2020.

وحمل إنييستا شارة القائد في نيسان/أبريل 2019، قبل أن يغيب عن الملاعب إثر تعرضه لتمزق في وتر فخذه الأيمن في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وخضع لعملية جراحية ناجحة في برشلونة، وعاد إلى التمارين في نيسان/أبريل 2021، وشارك في المباريات مجدداً خلال الشهر الحالي.

واعتبر انتقاله إلى الملاعب اليابانية بعد 22 عاماً امضاها في برشلونة، منها 16 في النخبة، صفقة ناجحة على كافة الصعد للكرة اليابانية التي عانت لإغراء الاسماء البارزة في عالم كرة القدم، بعدما استمالتها أموال رؤساء الأندية الصينية.

ويتمتع إنييستا بشعبية كبيرة في اليابان، في حين يقدر محللون أنه كان مصدر عائدات مالية بأكثر من 100 مليون دولار من مبيعات التذاكر وعائدات المبيعات. كما شارك في العديد من الاعلانات التلفزيونية.