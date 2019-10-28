📝 Jaap Stam weg bij Feyenoord: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 28, 2019

وكشف ستام في بيان بأن الاستقالة "لم تكن قراراً سهلاً. لقد فكرت بالأمر ملياً وطويلاً. وصلت إلى خلاصة بأنه أفضل للنادي، للاعبين ولي شخصياً أن ابتعد".

وقال النادي على موقعه الرسمي بأن ستام "استقال مع مفعول فوري" مشيراً إلى أن النادي لم يكن يريده أن يرحل وأضاف "المدرب كان يحظى بدعمنا ومساندة اللاعبين الذين كانوا يرغبون ببقائه. لكن إذا قال أحدهم +لم أعد أثق بهذا المشروع ولا أريد البقاء هنا من الآن وصاعداً يتعين علينا احترام ذلك. إنه أمر محزن".

وكان ستام تألق لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد وتوج بعدد من الألقاب كما توج لاعباً في صفوف ايندهوفن بلقب بطل هولندا وكأس ايطاليا مع لاتسيو.

ويحتل فينورد المركز الثاني عشر في الدوري الهولندي ويحتل المركز الاخير في مجموعته في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بعد أن حقق فوزاً واحداً في ثلاث مباريات.

