ستيفن بيرغويس أهدى أياكس تقدماً مبكراً بهدف عند الدقيقة العاشرة، وفي الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع من الشوط الأول أكد بريان بروبي فوز أياكس بتسجيله الهدف الثاني ليواصل الفريق مسلسل انتصاراته بالفوز الرابع توالياً، رافعاً رصيدَه إلى اثنتي عشرة نقطة.

وحقق فاينورد روتردام فوزاً عريضاً على ضيفه إيمن بأربعة أهداف دون رد.

كينتين تمبر افتتحَ التسجيل لفاينورد في الدقيقة الستين وعزز سانتياغو خيمينيز تقدُمَ أصحاب الأرض بتسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة الخامسة والثمانين ولم تمْضِ ثلاثُ دقائقَ حتى وقع جيكوب راسموسن على هدف فاينورد الثالث.

وفي الوقت المُحتسب بديلاً عن الضائع اختتم سيباستيان شيمانسكي رباعية فاينورد الذي رفع رصيده إلى عشر نقاط.

و اكتسح إيندهوفن مضيفَه إكسيلسيور بسداسية مقابل هدف.

جوي فيرمان افتتح بابَ التسجيل عند الدقيقة الثانية، وضاعف ابراهيم سنغاري النتيجة في الدقيقة التاسعة والعشرين، وعاد اللاعبُ ذاته ليسجلَ الهدف الثالث قبيل نهاية الشوط الأول، وأحرز كزافييه سيمونز الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة الخامسة والخمسين، وبعدها بأربع دقائقَ سجل كودي غاكبو الهدف الخامس، وعند الدقيقة الرابعة والسبعين أحرز سيب هورمانس هدف أصحاب الأرض الوحيد ، قبل أن يعود سيمونز ليتختتمَ سداسية بي إس في في الدقيقة الرابعة والثمانين.

