آيندهوفن يقلب تأخره إلى فوز كبير على ضيفه زفوله December 22, 2019 20:58 0:54 دقيقة استعاد بي إس في آيندهوفن توازنَه في الدوري الهولندي ، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه زفوله بأربعة أهداف ٍ لهدف ، لحساب الجولةِ الثامنة َعشرة تقارير إخبارية ي إس في آيندهوفن -آخر الفيديوهات 3:31 دقيقة ريال مدريد يختتم العام بتعادل محبط 2:12 دقيقة الرباع القطري فارس حسونة يحرز الميدالية الذهبية 2:49 دقيقة هل انتهت سنوات العسل بين عمر خريبين والهلال؟ 2:23 دقيقة إنجاز قطري في البطولة العالمية للناشئين في التنس 0:54 دقيقة آيندهوفن يقلب تأخره إلى فوز كبير على ضيفه زفوله 1:33 دقيقة مورينيو: "علينا أن نلوم أنفسنا" 3:57 دقيقة جمال الشريف يؤكد صحة قرارات تايلور في الديربي 0:37 دقيقة تعرّض روديغر لهتاف عنصري من جماهير توتنهام 3:49 دقيقة أتلتيكو مدريد يعود بالنقاط من أرض بيتيس 3:29 دقيقة يونايتد يسقط أمام متذيل الترتيب بخطأ لدي خيا