أياكس يُسقط هيرينفين ومالين يحرز خماسية لآيندهوفن

فاز فريق أياكس على ضيفه هيرينفين بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة السادسة من مباريات الدوري الهولندي لكرة القدم.

وأحرز أهداف أياكس دوسان تاديتش في الدقيقة 14 ونيكولاس تاغليافيكو في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و58 وبيير شورس في الدقيقة 52، بينما سجل هدف هيرينفين ينز أوديجارد في الدقيقة 22.

ورفع أياكس رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام آيندهوفن، وتوقف رصيد هيرينفين عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.

من جانبه، فاز أيندهوفن على فيتيسه أرنهيم بخمسة أهداف دون رد، أحرزها جميعاُ دونيايل مالين الذي سجل أهداف فريقه الخمسة في الدقائق 18 و36 و46 و83 من ركلة جزاء و89 من ركلة جزاء أيضاً، وتوقف رصيد فيتيسه أرنهيم عند 11 نقطة في المركز الثالث.

بقية النتائج

وقلب ألكمار تأخره بهدف إلى فوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ضيفه سبارتا روتردام، ورفع ألكمار رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد سبارتا روتردام عند ثماني نقاط في المركز التاسع.

وتفوق فينلو على غرونينغين بهدفين مقابل هدف ورفع فينلو رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن وتوقف رصيد غرونينغين عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

من جهته، فاز أوتريخت على إمين بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورفع أوتريخت رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد إمين عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

