أياكس يمدد عقد هاغ المطلوب في إنكلترا

وأعلن أياكس في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة: "توصل أياكس لاتفاق مع هاغ الذي كان عقده ينتهي في حزيران/ يونيو 2022، الاتفاق الجديد سيكون حتى حزيران 2023".

وطرح اسم هاغ بقوة في الأيام الماضية لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب توتنهام.

