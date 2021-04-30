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الدوري الهولندي

أياكس يمدد عقد هاغ المطلوب في إنكلترا

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قطع أياكس الهولندي الطريق مجدداً على الأندية التي تطمح لاقتناص توقيع إيريك تين هاغ، وذلك عندما أعلن عن تمديد عقد المدرب المطلوب في إنكلترا.

AFP

وأعلن أياكس في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة: "توصل أياكس لاتفاق مع هاغ الذي كان عقده ينتهي في حزيران/ يونيو 2022، الاتفاق الجديد سيكون حتى حزيران 2023".

وطرح اسم هاغ بقوة في الأيام الماضية لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب توتنهام.
 

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