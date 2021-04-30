أياكس يمدد عقد هاغ المطلوب في إنكلترا

وأعلن أياكس في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة: "توصل أياكس لاتفاق مع هاغ الذي كان عقده ينتهي في حزيران/ يونيو 2022، الاتفاق الجديد سيكون حتى حزيران 2023".
وطرح اسم هاغ بقوة في الأيام الماضية لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب توتنهام.
وأعلن أياكس في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة: "توصل أياكس لاتفاق مع هاغ الذي كان عقده ينتهي في حزيران/ يونيو 2022، الاتفاق الجديد سيكون حتى حزيران 2023".
وطرح اسم هاغ بقوة في الأيام الماضية لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب توتنهام.
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