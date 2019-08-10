أياكس يستعرض بخماسية نظيفة

سحق اياكس أمستردام ضيفه الوافد الجديد إيمن بخماسية نظيف السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري الهولندي لكرة القدم.

سجل الأهداف الخمسة كل من دوني فان دي بيك في الدقيقة 27 وحكيم زياش (47) ودوشان تاديتش (67) وكلاس يان هونتلار (81 و88).

وشهد اللقاء تنفيذ لاعبي اياكس لـ32 تسديدة منها 12 بين الخشبات، مقابل 5 تسديدات على المرمى كلها طائشة!

هذا الفوز الأول لأياكس حامل اللقب فرفع رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتاً بانتظار اكتمال المرحلة وظل فريق إيمن بلا نقاط في أسفل الجدول.

وفاز تفينتي أنشخيده على مضيفه خرونينجين 3-1 ليرفع الفائز رصيده إلى أربع نقاط. وطرد من المضيف لاعبان بغضون 5 دقائق ! هما رامون لونكفيست (41) ومايك تي فيريك (45+2).

وفاز فيتيسه أرنهايم على مضيفه فيليم تيلبورج 2 -صفر،ليرفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط.