لا غالب ولا مغلوب بين الدفاع الحسني والرجاء July 28, 2020 09:00 2:07 دقيقة حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت الدفاع الحسني الجديدي مع ضيفه الرجاء البيضاوي لحساب مواجهة مؤجلة عن الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المغربي. الدوري المغربي الرجاء الدفاع الحسني الجديدي -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة ماذا قال رافانيللي عن مواجهة يوفنتوس وليون ؟ 0:41 دقيقة يوفنتوس يكشف عن طبيعة إصابة ديبالا 1:27 دقيقة فياريال يقدّم مدربه الجديد "إيمري" لوسائل الإعلام 2:23 دقيقة بيانيتش وأرتور بين التألق والأفول 1:48 دقيقة رغم تتويجه بلقب الكالتشو مستقبل ساري غامض 2:07 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين الدفاع الحسني والرجاء 0:27 دقيقة كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب في الموسم 2:52 دقيقة فولهام يأخذ الأسبقية على حساب كارديف 0:37 دقيقة تعيين خافي غراسيا مدرباً لفالنسيا 2:12 دقيقة كريستيانو رونالدو يستمر في تطويع الأرقام القياسية