الأندية المصرية تستأنف التدريبات June 19, 2020 19:14 2:58 دقيقة عادت الفرق المشاركة في مسابقات الدوري المصري لكرة القدم إلى استئناف تدريباتها، تنفيذا لقرار اتّحاد الكرة، استعدادا للدوري الذي تحدد له يوم الخامس والعشرين من يوليو/تموز القادم موعدا لاستئنافه. -آخر الفيديوهات 11:45 دقيقة موجز الأخبار 3:41 دقيقة مانشستر يونايتد ينجو من الخسارة أمام توتنهام 0:28 دقيقة انتصارات فياريال القيصرية تتجدد وأمل الأبطال ينتعش 0:36 دقيقة ساوثهامبتون يعمّق جراح نوريتش سيتي 2:15 دقيقة إشبيلية يشعل الدوري الإسباني بتعادله مع برشلونة 0:29 دقيقة تشيلسي مستعد للتفريط في خدمات كانتي ! 1:03 دقيقة نيمار يخسر "قضيته" أمام برشلونة 2:58 دقيقة الأندية المصرية تستأنف التدريبات 0:31 دقيقة زطشي لن يترشّح لعهدة جديدة 0:51 دقيقة لامبارد يمتدح فيرنر