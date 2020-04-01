وأصدر اللاعب البالغ 35 عاما بيانا عبر "تويتر"، نفى فيه وجود خلاف مع الإدارة برئاسة محمود الخطيب، معتبرا أنه "لا يصح جملة وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تدخر جهدا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة و غير صحيحة".

وأضاف "بعد أكثر من 12 عاما من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي محققاً إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار النادي الأهلي العظيم، فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لاسدال الستار والبحث عن تحدٍ جديد في حياتي المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل النادي الأهلي الذي أتمنى له كل التوفيق والنجاح".

وشدد فتحي الذي خاض أكثر من 130 مباراة دولية على أن قراره "هو أصعب قرار اتخذته في حياتي المهنية كلاعب كره قدم والتي استمرت أكثر من 20 عاماً لم أدخر جهداً أو نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعة شأن نادينا الحبيب النادي الأهلي (...) قرار يرفضه القلب بشده ولكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وهكذا علمتنا الحياة كي نخرج مرفوعي الرأس من الباب الكبير ونحن في أوج عطائنا كي لا نصبح عبئا على النادي أو الجماهير".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب وصول مفاوضات الطرفين حول تجديد العقد إلى حائط مسدود. وبحسب التقارير، عرض الأهلي على اللاعب عقدا جديدا لموسمين لقاء 11 مليون جنيه (نحو 700 ألف دولار) في الموسم، بينما طلب هو الحصول على 16 مليونا (نحو مليون دولار).

وعقد اللاعب اجتماعا مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح الاثنين لاستكمال التفاوض، وطلب فيه مهلة 48 ساعة لدراسة العرض المادي.

وبعد إعلان فتحي قراره، رد النادي ببيان من لجنة التخطيط، أعربت فيه عن "تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي (...) مع نهاية الموسم الجاري"

وتعرض فتحي لانتقادات واسعة من مشجعي النادي عبر مواقع التواصل في الفترة الماضية، في ظل تقارير عن قرب انتقاله إلى بيراميدز في عرض مالي مغرٍ لثلاثة مواسم.

وتوجه فتحي برسالة إلى الجماهير أبدى فيه أمله في أن "تتفهم هذا القرار (...) وأهيب بهم بعدم الاستماع إلى المنصات الإعلامية المختلفة التي قد لا تتحرى الحقيقة في نشر أي ملابسات خاصة بهذا الموضوع".

وبدأ أحمد فتحي الملقب بـ"الجوكر" لاجادته اللعب في أكثر من مركز، مسيرته مع الأهلي عام 2007، تخللتها أكثر من تجربة احتراف خارجية شملت أندية كاظمة الكويتي وأم صلال القطري، وشيفيلد يونايتد الانكليزي ومواطنه هال سيتي على سبيل الإعارة.

