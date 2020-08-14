كورونا يجبر المصري على عدم مواجهة الاسماعيلي

ألغى الحكم الدولي أحمد الغندور مباراة المصري البورسعيدي وضيفه الإسماعيلي، بملعب الجيش ببرج العرب الجمعة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز لعدم قدوم الفريق البورسعيدي، الى الملعب بسبب وجود حالات عدة ايجابية بفيروس كورونا في صفوفه.

وانتظر الحكم مرور 20 دقيقة من زمن المباراة المحدد انطلاقها قبل ان يعلن الغاءها.

وكان مجلس ادارة المصري قد اعلن الخميس رفضه خوض المباراة وذلك بسبب وجود 21 حالة مصابة بفيروس كورونا من افراد الفريق منذ الاحد الماضي وقد تم تأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود الاثنين الماضي في الجولة الثامنة عشرة.

وقال سمير حلبية رئيس النادي المصري في تصريحات تلفزيونية أن ناديه لن يخوض المباراة اعتراضاً على قرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة وسيلجأ لكافة الجهات لعدم معاقبة ناديه.

فيما أعلن اتحاد الكرة أمس ان مباراة اليوم ستقام في موعدها بعدما اعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري الخميس نتيجة المسحات التي أجريت للاعبي المصري الاربعاء الماضي للكشف عن فيروس كورونا وذلك بحضور 50 فرداً من اعضاء فريق المصري، حيث أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبا مقيدين رسمياً باتحاد الكرة، فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.

وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد اقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها. .

ويحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة ، فيما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 22 نقطة قبل المباراة.

ومن المنتظر أن يوقع اتحاد الكرة عقوبة ضد المصري لعدم حضوره لخوض المباراة بخصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم بجانب اعتباره خاسرا للمباراة.

تعادل الجونة والاتحاد

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة الجونة وضيفه الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي أقيم في ملعب الجونة .

تقدم الجونة عن طريق أحمد ياسر ريان (52 من ركلة جزاء) وعادل النتيجة للاتحاد السكندري اسلام جمال (70).

بتلك النتيجة وصل الاتحاد إلى النقطة 29 في المركز الخامس، بينما رفع الجونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.

