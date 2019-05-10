بطولة مصر: الزمالك يدخل في صلب الصراع على اللقب

واصل الزمالك ملاحقة الأهلي وبيراميدز في صدارة الدوري بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه وادى دجلة مباراة مؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين ضمن بطولة مصر لكرة القدم الخميس.

سجل للزمالك عمر السعيد (22) ومحمود علاء (48 من ركلة جزاء)، ولوادي دجلة محمد هلال (66).

بهذه النتيجة دخل الزمالك في صلب الصراع على اللقب رافعا رصيده الى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني الذي لعب ثلاث مباريات اكثر، واربع نقاط عن الاهلي المتصدر الذي لعب مباراة اكثر، في حين تجمد رصيد وادي دجلة عند 35 نقطة ليتراجع للمركز الثاني عشر.

سيطر الزمالك على اغلب فترات الشوط الاول الى ان نجح عمر السعيد في تسجيل هدف التقدم له مستغلا خطأ حارس دجلة محمد عبد المنصف في اخراج الكرة من منطقة مرماه وسدد فى الزاوية اليمنى (22).

حاول لاعبو دجلة العودة في النتيجة ولاحت لمهاجميه عدة فرص فشلوا في استغلالها.

مع بداية الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك انبرى لها محمود علاء وسددها على يمين عبد المنصف محرزا الهدف الثاني (48).

بعد الهدف الثاني ضغط دجلة بكل خطوطه سعيا لتعديل النتيجة ونجح محمد هلال في احراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار جنش ونقذ الاخير مرماه من هدف ثان مؤكد للضيوف في الدقيقة 68.

**الصورة من الأرشيف