تصدر الزمالك الدوري المصري لكرة القدم عقب فوزه الصعب على ضيفه المقاولون العرب 2-1 السبت على ملعب السلام في القاهرة في مباراة مقدمة من المرحلة الخامسة عقب تأجيل لقاء القمة بين الاهلي والزمالك في الجولة الرابعة لدواع امنية.

وتقدم المقاولون العرب عن طريق محمد سالم (11)، وأدرك التونسي فرجاني ساسي التعادل بعد أربع دقائق قبل أن يسجل احمد سيد "زيزو" هدف الفوز (34).

ورفع الزمالك رصيده الى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 7 نقاط في المركز الرابع.

وسيطر الزمالك علي اغلب فترات الشوط الاول، فيما اعتمد المقاولون العرب على الهجمات المرتدة ومن احداها افتتح سالم التسجيل إثر كرة عرضية فشل الحارس محمد عواد في قطعها فتابعها داخل المرمي الخالي.

ولم يتأخر الزمالك في إدراك التعادل عبر ساسي مستغلا عرضية "زيزو" وتابعها برأسه على يسار محمود ابو السعود.

وتابع الزمالك افضليته وترجمها الى هدف ثان سجله "زيزو" بتسديدة قوية سكنت الزاوية اليسري العليا لمرمي ابو السعود (34).

وتراجع أداء الفريقين في الشوط الثاني فغابت الفاعلية الهجومية على المرميين وتعددت التمريرات الخاطئة والتدخلات الخشنة التي دفع ثمنها ساسي بطرده عقب تلقيه الانذار الثاني (84)، ومواطنه مهاجم المقاولون سيف الدين الجزيرى الذي طرد مباشرة للخشونة المتعمدة (90+4).



