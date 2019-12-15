بطولة مصر: الأهلي يعبر حرس الحدود ويتربع على الصدارة

عبر الاهلي ضيفه حرس الحدود وصعد الى الصدارة، وذلك بفوزه عليه 1-صفر الأحد صمن المرحلة الثامنة من الدوري المصري لكرة القدم.

ويدين الأهلي بفوزه السادس من أصل ست مباريات خاضها حتى الآن (له مباراتان مؤجلتان)، الى عمرو السولية الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 81 بتسديدة تحولت من أحد المدافعين وخدعت الحارس أحمد السعدني.

ورفع الأهلي رصيد الى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الثاني، وله مباراتان مؤجلتان مع غريمه التقليدي الزمالك والمصري، في حين تجمد رصيد حرس الحدود عند 10 نقاط وبقي ثامنا.

وانتزع سموحة فوزا ثمينا على ضيفه اسوان بهدف سجله ناصر ماهر (52 من ركلة جزاء) في مباراة أهدر خلالها الضيوف ركلة جزاء عبر ابراهيم القاضي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك، رفع سموحة رصيده إلى 13 نقطة وارتقى الى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أسوان عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفاز الإسماعيلي على مضيفه اف سي مصر بهدف سجله العراقي همام طارق (38) في مباراة أهدر خلالها الخاسر أيضا ركلة جزاء عبر احمد سعيد "اوكا" في الدقيقة 54.

ورفع الاسماعيلي رصيده الى 13 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد اف سي مصر عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

