الزمالك يحتفل باللقب بتعادله مع الاتحاد

وكان الزمالك ضمن احتفاظه باللقب قبل مرحلتين من نهاية المنافسات، مستفيدًا من خسارة ملاحقة بيراميدز أمام مضيفه فيوتشر بهدف نظيف الاثنين.

وبات في رصيد الزمالك 76 نقطة مقابل 68 لبيراميدز قبل مباراتين من نهاية الموسم.

وبشكل استثنائي بناء على طلب إدارة النادي، سُمح بتواجد ما يقرب من 10 آلاف من مشجعي الزمالك في المباراة.

وفي تقليد معتاد من لاعبي الزمالك عقب الفوز بكل مباراة خلال مشوار البطولة، ارتدى لاعبوه قفازات الملاكمة وهم في طريقهم الى أرض الملعب قبل صافرة البداية.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق ابراهيم حسن (44) بتسديدة من منتصف ملعب فريقه سكنت شباك الحارس محمد عواد المتقدم من مرماه خارج منطقة الجزاء، وعادل النتيجة للزمالك مدافعه محمود حمدي "الونش" (75) مستغلا عرضية أحمد سيد "زيزو" حولها رأسية إلى يسار محمد عبد المنصف.

وعقب نهاية المباراة احتفل لاعبو الزمالك وأسرهم وجهازهم الفني ومجلس الإدارة باللقب وتسلم درع الدوري قائد الفريق محمود عبد الرزاق "شيكابالا".