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كأس أمم إفريقيا 2019
الدوري المصري

الزمالك يتعثر أمام الجونة ويقرّب الأهلي من اللقب

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فرّط الزمالك بنقطتين ثمينتين الأحد أمام الجونة في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين للدوري المصري، مكتفياً بتعادل في الوقت الضائع (2-2)، واضعاً غريمه الأهلي على مشارف الاحتفاظ باللقب.

beIN SPORTS

وفي أولى المباريات المؤجلة من موسم 2018-2019 الذي تم استئنافه بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو، انتظر نادي القلعة البيضاء الدقيقة 90+7 وهدف البديل محمود عبد العزيز، ليخرج بالتعادل بهدفين في كل شبكة مع مضيفه، في مباراة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين بعد حالتي طرد لاحتكاك في اللحظات الأخيرة.

وتقدم الزمالك بهدف الدولي طارق حامد (64)، قبل أن يسجل الجونة هدفين متتاليين عبر البديلين أحمد ياسر ريان (78) ومحمود الشبراوي (88)، تلاهما نجاح عبد العزيز، البديل أيضا، من تسجيل هدف قاتل.

وبهذا التعادل، اكتفى الزمالك بنقطة رفع من خلالها رصيده إلى 69 نقطة في 32 مباراة (من أصل 34)، بينما يبلغ رصيد الأهلي 74 نقطة من 32 مباراة. وسيكون في إمكان النادي الأحمر رفع كأس البطولة للموسم الرابع توالياً، بحال فوزه الأربعاء على فريق المقاولون العرب، بصرف النظر عن نتيجة المباراة المتزامنة للزمالك وضيفه الإسماعيلي. 

وفي حال فشل الأهلي في الفوز وتمكن الزمالك من البقاء في المنافسة، سيحسم لقب الدوري بنتيجة مباراة القمة المرتقبة بين أبرز ناديين مصريين الأحد، والتي ستكون آخر المباريات المؤجلة لهذا الموسم.

الزمالك المصري
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